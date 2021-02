Covid: Bernini (FI), strategia cambia nella direzione da noi indicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente cambia la strategia anti Covid: si chiude la stagione dei Dpcm notturni 'last minute', che hanno provocato danni enormi alle imprese, e d’ora in avanti le misure saranno adottate con congruo anticipo, coinvolgendo non solo le Regioni, ma anche il Parlamento. E' la direzione che Forza Italia indica da mesi: chiediamo lo stop alle chiusure indiscriminate di bar e ristoranti, differenziando il livello di rischio e consentendo così a chi rispetta le regole - e può dunque restare aperto in sicurezza - di non bloccare la propria attività. E' un primo passo per tutelare la salute pubblica senza penalizzare consumi e fatturati". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com)