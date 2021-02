Vaccini: Moratti, obiettivo somministrarli a tutti i lombardi entro giugno, ma se diminuiscono forniture difficile mantenere impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo pronti, l'obiettivo nostro è di vaccinare tutti quelli che devono essere vaccinati entro giugno, questo però dipende dalle forniture. Se ci diminuiscono le forniture sarà difficile mantenere questo impegno". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti a margine della commemorazione per la "Giornata dedicata alla popolazione resiliente di Codogno e alle vittime del Covid 19". "Come Regione - ha spiegato - abbiamo l'impegno di chiedere al governo di accelerare anche con altri vaccini e la possibilità di produrre in Italia: noi abbiamo diverse filiere produttive che potrebbero produrre anche una parte del principio produttivo dei vaccini". "Dobbiamo accelerare l'arrivo dei vaccini perché è la condizione imprescindibile per poter fare ripartire la vita normale nel nostro Paese", ha concluso Moratti. (Rem)