Fisco: Bernini (FI), su cartelle esattoriali dilazione di due anni

- "Non basta un rinvio di due mesi: sulle cartelle esattoriali Forza Italia ritiene indispensabile dilazionare almeno in due anni la notifica delle richieste fiscali. Va assolutamente scongiurato, infatti, che sulle imprese travolte dalla crisi si abbatta un vero e proprio diluvio di atti dell’amministrazione finanziaria. Allargando lo spazio temporale, sarà possibile distinguere con certezza chi ha visto ridursi al minimo, o addirittura azzerare i fatturati, da chi non ha subito perdite. Il saldo e stralcio per noi resta la strada maestra, ma intanto sarebbe già un passo avanti la riduzione del danno". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)