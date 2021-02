Fd'I: Occhiuto, contro Meloni insulti vomitevoli, solidarietà FI Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insulti "vomitevoli e la violenza verbale del professor Gozzini contro Giorgia Meloni sono assurdi, inaccettabili, e rappresentano un attacco contro tutte le donne. Ci auguriamo che questo atteggiamento venga condannato nettamente anche dalla sinistra e che l'Università di Siena prenda immediati provvedimenti. Per quanto ci riguarda, esprimo vicinanza e solidarietà, da parte mia e di tutto il gruppo Forza Italia della Camera, alla leader di Fratelli d'Italia". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera. (Com)