Professioni: Fapi, bozza di riforma ammortizzatori sociali buona base di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bozza di riforma, avanzata dalla Commissione di esperti insediata presso il ministero del Lavoro, in merito agli ammortizzatori sociali, con uno sguardo attento alle libere professioni, è una buona base di partenza per giungere ad una legge di qualità al passo con l'Europa ed in grado di sopperire alle nuove esigenze dei lavoratori autonomi. Siamo fiduciosi nell'operato del ministro Orlando che possa proseguire nel lavoro avviato, immaginando un confronto costante e continuo con le libere professioni che versano in grande crisi". Lo afferma in una nota il responsabile nazionale della Fapi libere professioni, Ciro Aquino. "La 'protezione universale' ed il 'reddito minimo garantito' per tre anni ai neoprofessionisti sono misure necessarie in particolare per le categorie ordinistiche costrette al pagamento obbligatorio della previdenza autonoma", conclude Aquino. (Com)