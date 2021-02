Migranti: Pagano (Lega), uso droni per monitorare confini Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controllo delle frontiere marittime esterne dell'Ue "in tempo reale. L'atteggiamento europeista sull'immigrazione, sottolineato dal governo Draghi che la Lega sostiene convintamente, non può prescindere dalla prevenzione". Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano. "L'uso di droni va in questa direzione, delineata peraltro dalla cosiddetta National situation picture richiesta dall'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera-Frontex. Un obiettivo non solo possibile e utile per contrastare l'immigrazione illegittima, ma anche oggetto di un appalto già aggiudicato dal Viminale alla società Leonardo, che prevede la sorveglianza aeromarittima e di telerilevamento, sia diurna che notturna sugli aeroporti della Sicilia - Lampedusa, Trapani e Comiso - e sul bacino del Mediterraneo centrale. Presenteremo nelle prossime ora un'interrogazione per conoscere i tempi di realizzazione del progetto", conclude Pagano.(Com)