Covid: Moratti, non bisogna abbassare la guardia, servono comportamenti responsabili

- "Non bisogna abbassare la guardia". Lo ha detto l'assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, commentando la salita dei contagi in Lombardia, a margine della commemorazione per la "Giornata dedicata alla popolazione resiliente di Codogno e alle vittime del Covid-19". "È un momento delicato, abbiamo bisogno di chiedere comportamenti responsabili a tutti i cittadini, siamo ancora in zona gialla, ma il comportamento dei singoli cittadini è determinante per poter proseguire e guardare avanti e permettere a chi lavora di continuare a lavorare", ha spiegato Moratti. (Rem)