Francia: Covid, sindaco di Nizza chiede serrata nel fine settimana per fermare contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della città francese di Nizza, Christian Estrosi, ha chiesto l'istituzione di una serrata nel fine settimana per fermare il flusso di visitatori nella località marittima. Parlando all'emittente "France Info", Estrosi ha spiegato che i turisti sono i benvenuti "in tempi normali", ma la città deve ora concentrarsi sulla lotta contro un forte picco di contagi da coronavirus. L'area di Nizza ha infatti registrato il più alto tasso di casi di Covid-19 in Francia, con 740 nuovi positivi a settimana ogni 100 mila residenti, il triplo della media nazionale. Il ministro della Salute francese Olivier Veran ha detto che il governo deciderà questo fine settimana sull'inasprimento delle misure di controllo del virus a Nizza. "Abbiamo bisogno di misure forti che vadano oltre quelle esistenti a livello nazionale. Un blocco nel fine settimana avrebbe senso, fermerebbe l'afflusso di visitatori", ha detto il sindaco. “Il tempo è bello, tutti corrono a venire qui. Un blocco nel fine settimana metterebbe fine a tutto ciò, senza interrompere l'attività economica in città", ha proseguito Estrosi. "Saremo felici di ricevere molti turisti quest'estate, una volta che avremo vinto questa battaglia, ma è meglio avere un periodo in cui diciamo 'non venire qui, non è questo il momento'. Proteggere i cittadini di Nizza è la mia priorità", ha concluso il sindaco. (Frp)