Onu-Myanmar: Guterres condanna uso "forza letale" e difende diritto a manifestare pacificamente

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato "l'uso della violenza mortale" impiegata in Myanmar per reprimere le manifestazioni in corso in quetsi giorni. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, Guterres ha avvertito che "l'uso letale della forza, dell'intimidazione e della persecuzione contro dimostranti pacifici è inaccettabile". Il paese è da giorni attraversato dalle proteste contro il golpe militare del 1 febbraio, con scontri tra manifestanti e forze di sicurezza che hanno sin qui portato alla morte di almeno tre civili. "Ognuno ha il diritto di riunirsi in maniera pacifica. Invito tutte le parti a rispettare il risultato delle elezioni e di tornare alle norme civili", ha aggiunto Guterres. In giornata, una pagina facebook gestita dalla giunta militare del Myanmar ("True News") è stata chiusa per "incitazione alla violenza". Il profilo, si legge in una dichiarazione dell'azienda, si è reso responsabile "di ripetute violazioni" delle norme della collettività che "proibiscono l'incitamento alla violenza" e ogni azione organizzata che può arrecare danni. (segue) (Nys)