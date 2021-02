Milleproroghe: Melilli (Pd), varato nonostante complessità del momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Melilli, presidente della commissione Bilancio alla Camera, esprime la sua "soddisfazione per il lavoro concluso ieri sera in commissione Bilancio e in commissione Affari costituzionali in merito al varo del decreto Milleproroghe, un percorso difficile - spiega in una nota - svolto nei giorni dell'insediamento del nuovo governo. Nonostante ciò la responsabilità dei gruppi parlamentari di maggioranza e il comportamento costruttivo dell'opposizione hanno consentito di individuare punti di incontro anche su argomenti che potevano essere divisivi". (segue) (Com)