Milleproroghe: Melilli (Pd), varato nonostante complessità del momento (2)

- "Insieme al presidente della I commissione Giuseppe Brescia, che ringrazio, abbiamo lavorato per favorire il dialogo al fine di dare risposte alle numerose sollecitazioni ricevute dai gruppi parlamentari. In particolare sono state inserite, tra le altre, importanti norme relative alle aree terremotate che non avevano trovato spazio nella legge di Bilancio. Tra i provvedimenti ricordo l'approvazione del rinvio del pagamento delle bollette elettriche, il rinvio del pagamento delle imposte locali di occupazione del suolo pubblico, il rinvio dell'imposta di bollo, la semplificazione delle procedure per le stazioni appaltanti, l'esenzione del costo di costruzione per i locatari, l'impignorabilità delle risorse dei comuni e l'esclusione dai conteggi dell'Isee degli immobili inagibili", spiega Melilli. "Abbiamo poi provato - conclude Melilli - a prorogare il credito di imposta, ma non è stato possibile a causa della mancanza delle disponibilità finanziarie. Sarà necessario insistere perché la norma venga inserita già nel decreto Ristori". (Com)