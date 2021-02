Roma: Raggi, oltre 2,2 milioni di corse con monopattini e bici elettriche, grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma in soli 7 mesi sono oltre 2,2 milioni le corse effettuate con monopattini e bici elettriche in sharing, da giugno a dicembre 2020. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Un grande risultato che fa bene alla nostra città, che anche così può competere con le altre Capitali europee in termini di sostenibilità - aggiunge Raggi -. Basti pensare che le persone che, in questi mesi, hanno usato i monopattini per spostarsi a Roma sono state oltre 176 mila. Un mezzo di trasporto che piace e convince, soprattutto per gli spostamenti brevi. Sono più di 17mila i mezzi, tra monopattini e biciclette, a disposizione di cittadini e turisti. Visto il successo ottenuto, infatti, sono molti gli operatori che hanno deciso di continuare a investire su Roma, dando lavoro a tante persone e famiglie", conclude la sindaca. (Rer)