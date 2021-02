Regno Unito: fonti stampa, ministro Finanze aumenterà tassazione per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak avrebbe intenzione di aumentare la tassazione sulle imprese al fine di estendere il programma di sostegno al reddito nel contesto dell'emergenza Covid-19. Lo riferisce il "Sunday Times", secondo cui Sunak, nel suo discorso del 3 marzo, annuncerà l'aumento dell'imposta sulle società da 19 pence per ogni sterlina e delineerà un percorso in cui tale tassa salirà a 23 pence in vista delle prossime elezioni generali. La mossa decisa dal Cancelliere dello scacchiere aumenterà gli incassi di 12 miliardi di sterline (16,8 miliardi di dollari) all'anno. Secondo il rapporto di Sunak, almeno un pence dovrebbe essere aggiunto al conto delle imprese a partire da questo autunno, per un costo per le aziende di 3 miliardi di sterline, con ulteriori aumenti negli anni successivi. Queste misure saranno utili per pagare un'estensione del regime di sostegno economico e di prestiti alle imprese almeno fino ad agosto. (Rel)