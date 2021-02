Myanmar: il segretario generale dell'Onu Guterres condanna "l'uso della violenza mortale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato "l'uso della violenza mortale" impiegata in Myanmar per reprimere le manifestazioni in corso in questi giorni. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, Guterres ha avvertito che "l'uso letale della forza, dell'intimidazione e della persecuzione contro dimostranti pacifici è inaccettabile". Il paese è da giorni attraversato dalle proteste contro il golpe militare del 1 febbraio, con scontri tra manifestanti e forze di sicurezza che hanno sin qui portato alla morte di almeno tre civili. "Ognuno ha il diritto di riunirsi in maniera pacifica. Invito tutte le parti a rispettare il risultato delle elezioni e di tornare alle norme civili", ha aggiunto Guterres. In giornata, una pagina facebook gestita dalla giunta militare del Myanmar ("True News") è stata chiusa per "incitazione alla violenza". Il profilo, si legge in una dichiarazione dell'azienda, si è reso responsabile "di ripetute violazioni" delle norme della collettività che "proibiscono l'incitamento alla violenza" e ogni azione organizzata che può arrecare danni.La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Il colpo di Stato non ha colto di sorpresa gli osservatori più attenti: a poche ore dalla sessione inaugurale del Parlamento emerso dalle elezioni legislative del novembre del 2020, la tensione nel Paese asiatico era stata infiammata dalle dichiarazioni di due generali che avevano aleggiato lo spettro del golpe e dell’abolizione della Costituzione in vigore dal 2008, così come dall’inquietante incremento della presenza di veicoli militari blindati per le strade di Yangon. I militari contestano i risultati del voto dello scorso novembre, a loro dire macchiato da brogli ai danni della forza politica da essi appoggiata, il Partito dell’unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), che a fronte della larga vittoria dell’Nld di Aung San Suu Kyi si era visto accordare solo il cinque per cento dei seggi della nuova assemblea legislativa. Accuse che tuttavia la Commissione elettorale dell’unione (Uec) ha bollato come pretestuose, confermando i risultati e dando luce verde alla prima riunione del Parlamento. (Nys)