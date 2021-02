Roma 2021: Fassina (Leu), Gualtieri può essere sintesi, ma serve impianto di programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Gualtieri può essere sintesi efficace della pluralità di posizioni e interessi da rappresentare nella coalizione progressista. Attenzione ad invocare il rito delle primarie: senza la definizione di un impianto programmatico condiviso, le primarie diventano una puntata di X-Factor". Lo dichiara, Stefano Fassina, deputato Leu e consigliere capitolino, nel suo intervento al congresso della Federazione di Roma di Sinistra italiana. "Impegni su valori, l’antifascismo e l’antirazzismo, e obiettivi generici, la lotta alle disuguaglianze, non bastano. Per sostenere una candidatura a sindaco, devi sapere se vuole rilanciare le aziende municipalizzate oppure condivide l’impegno dei Radicali per privatizzare il Tpl. Devi sapere se punta all’internalizzazione di servizi fondamentali e delle lavoratrici e lavoratori in essi impegnati oppure intende proseguire la lunga stagione della precarizzazione del lavoro. Devi sapere se, come la Raggi, mette a bando le licenze degli ambulanti oppure le proroga come consentito dalla legge. Devi sapere se affida i beni pubblici anche a imprese for profit oppure li riserva alle esperienze del Terzo settore. Devi sapere se fa del diritto all’abitare la priorità assoluta oppure si concentra sul business park a Tor di Valle. Invito, innanzitutto il Pd, a riavviare i tavoli per il programma. Abbiamo perso mesi preziosi. Senza partecipazione larga e attiva nella definizione del programma, qualunque candidatura ha il fiato corto", conclude Fassina. (Com)