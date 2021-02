Ecuador: il Consiglio nazionale elettorale conferma Guillermo Lasso al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 14 giorni dopo la chiusura delle urne, il Consiglio nazionale elettorale dell'Ecuador (Cne) ha attribuito al conservatore Guillermo Lasso il diritto di sfidare il socialista Andrés Arauz al ballottaggio presidenziale dell'11 aprile. Una competizione cui non parteciperà dunque Yaku Perez, l'ecologista indigeno che al primo turno era giunto alle spalle di Lasso per una manciata di voti e che denuncia irregolarità nelle procedure di scrutinio delle schede. Il risultato ufficiale, pronunciato nella notte dal segretario del Cne, Santiago Vallejo, attribuisce ad Arauz - delfino dell'ex presidente Rafael Correa - il 32,72 per ceto dei consensi, contro il 19,74 per cento di Lasso, banchiere giunto al suo terzo tentativo di assalto alla presidenza. Perez, candidato del Pachakutik (il "braccio politico" della confederazione delle comnuità indigene), ha otenuto il 19,389 per cento dei consensi.La decisione, ancora aperta all'esito di eventuali impugnazioni da parte dei candidati, è stata presa oltre le due e mezza della notte (ora locale), dopo che erano stati respinti diversi reclami presentati dai rappresentanti dei partiti. Perez aveva sperato nella possibilità di effettuare un'ampia revisione dei verbali di sezione (il 100 per cento di quelli provenienti dalla cruciale provincia di Guayas e il 50 per cento di altri 16 distretti ritenuti in dubbio), secondo un accordo che aveva stretto con lo stesso Lasso nei giorni successivi alla chiusura delle urne. Il candidato conservatore aveva da parte sua avvertito della necessità che la richiesta di riconteggio - limitata nella portata - fosse approvata da tutti e 16 i concorrenti presentatisi al primo turno. Alla fine il Cne ha acconsentito al solo riesame parziale di una manciata di schede, su richiesta del partito Pachkutik, arrivando abbastanza in fretta al risultato proclamato.La proclamazione dei risultati si tiene in un clima surriscaldato dalle manifestazioni promosse dai simpatizzanti di Perez. Un corteo composto in gran parte da indigeni e movimenti sociali è in marcia verso Quito, la capitale nella quale, presumibilmente martedì, sosterrà in piazza una nuova richiesta di riesame del voto. Iniziativa che ripete quelle viste nelle ultime due settimane, chiuse peraltro senza incidenti. Nel contempo, la procura generale e le autorità di revisione contabile hanno lanciato diversi appelli alla revisione del sistema informatico utilizzato per le elezioni.Arauz, candidato di fiducia dell'ex presidente Rafael Correa, è stato presidente della Banca centrale e ministro coordinatore della Conoscenza e talento umano nel governo di Correa. Non fa mistero di credere nei precetti fondamentali del programma bolivariano, pronto a riassegnare allo Stato un ruolo centrale nell'economia del paese e rimettendo capitali come Mosca e Pechino al centro dell'orizzonte commerciale. Vicino all'argentino Alberto Fernandez e al boliviano Luis Arce, Arauz ha studiato negli Stati Uniti e parla inglese, francese e russo. Arauz è membro del Consiglio esecutivo dell'internazionale progressista, fondata nel 2020, e di cui fanno parte il democratico Usa Bernie Sanders, l'ex ministro greco delle Finanze Yannis Varoufakis e il vicepresidente del governo spagnolo, Pablo Iglesias. A Correa aveva pensato di affidare il ruolo di candidato vice, ma lo stop imposto dalle vicende giudiziarie, ha costretto Arauz a promettergli un ruolo di super consulente. Politico più noto per il legame con il suo mentore che per la sua storia personale, il giovane candidato ha promesso un assegno di mille dollari a un milione di famiglie, guadagnandosi una vivace polemica sui media.Perez, 51 anni, si definisce militante del "comunitarismo" e "vicino a una sinistra flessibile". La sua candidatura è spinta da partito Pachakutik, braccio politico della confederazione delle comunità indigene dell'Ecuador (Conaie). Nato in difficili condizioni socio economiche, cerca risposte alle "enormi ingiustizie sociali" del Paese intraprendendo una carriera da avvocato e trasformando la ricerca dell'acqua potabile per la sua famiglia in simbolo della sua lotta ecologista. La difesa dell'ambiente e la lotta contro le attività minerarie lo portarono ad essere uno dei più solidi oppositori di Correa e alle sue scommesse sulle grandi ricchezze geologiche del paese. Perez ha intrecciato la sua carriera con le diverse battaglie delle numerose comunità indigene che popolano il paese fino ad ottenere il ruolo di governatore della provincia di Azuay per la legislatura 2019-2023, incarico che ha lasciato proprio per poter aspirare alla presidenza.Lasso rappresenta a tutti gli effetti l'opzione conservatrice. Aveva tentato l'assalto alla presidenza nel 2013 perdendo al primo turno con Correa ed è risultato sconfitto di misura (48,8 contro 51,1 per cento) al ballottaggio nel 2017 con Moreno. Lasso interpreta un'agenda neoliberista, promette di alleggerire la presenza dello stato, attirare capitale straniero e scommettere sull'incremento della produzione petrolifera e mineraria. Vicino all'Opus Dei, si è distinto per una ferma battaglia contro la legalizzazione dell'aborto e, pur difendendo la sua intesa con il mondo finanziario, rivendica le origini umili e il profilo di grande lavoratore per annacquare la cattiva immagine di cui godono in generale i banchieri nel paese.Con le elezioni, che coinvolgono poco meno di 13,1 milioni di cittadini, si eleggono oltre al presidente della Repubblica e il vicepresidente, i 137 deputati dell'Assemblea nazionale e cinque rappresentanti del Parlamento andino. Risulta eletto al primo turno il candidato presidente che ottiene il 50 per cento più uno dei voti o il 40 per cento più uno, ma con un margine di dieci punti percentuali sul secondo. L'insediamento del "ticket" vincente si effettuerà il 24 maggio. Il Paese si presenta alle urne con numeri non incoraggianti dal punto di vista economico. Le statistiche ufficiali parlano di un 6,6 per cento di disoccupazione e un 23,4 per cento di sotto occupazione. Per la Banca Mondiale l'Ecuador ha chiuso il 2020 con una recessione del 9,5 per cento, terza economia con le peggiori prestazioni di tutto il Sud America. Il rimbalzo stimato per il 2021, al 3,5 per cento, è dietro quello di altri paesi a lui paragonabili. Il debito pubblico è arrivato al 64 per cento del prodotto interno lordo e non tornerà entro il limite costituzionale del 40 per cento fino al 2030, in un quadro in cui ha pesato anche lo shock sui prezzi del petrolio a inizio 2020. (Brb)