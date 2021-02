Covid: sindaco Codogno Passerini, luogo di memoria, non gettiamo insegnamenti lasciati dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo vuole essere un luogo di memoria perché il pensiero assolutamente deve andare a chi non ce l'ha fatta a vincere questa battaglia, alle famiglie che hanno sofferto, che hanno dovuto purtroppo piangere tanti lutti". Lo ha detto il sindaco di Codogno Francesco Passerini davanti al monumento dedicato alle vittime del Covid 19, inaugurato oggi a un anno dal “paziente uno”. “Questo vuole essere un luogo che guarda al futuro”, ha proseguito il sindaco, sottolineando che "sul monumento ci sono incise tre parole: resilienza, comunità e ripartenza. La resilienza l'abbiamo conosciuta bene; comunità, perché siamo stati una famiglia e la ripartenza, perché abbiamo davanti un anno in cui fortunatamente la scienza medica ci ha dato quest'arma che è il vaccino. Sappiamo che la strada è quella, soltanto con la vaccinazione di massa possiamo pensare di riprenderci le nostre vite e guardare al futuro". Il sindaco ha poi ringraziato chi si è impegnato, “perché eravamo persone normali che in quei giorni hanno fatto cose straordinarie, emozionanti e uniche che sono state il motivo per cui tanti sono riusciti a vincere questa battaglia". (segue) (Rem)