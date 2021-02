Covid: sindaco Codogno Passerini, luogo di memoria, non gettiamo insegnamenti lasciati dalla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo - ha evidenziato Passerini - non è finita: sarebbe stato belle oggi essere qui, magari tutti senza mascherine, magari a stringersi ancora la mano, ma questo purtroppo non è ancora il momento e il contesto, dobbiamo ancora stringere i denti. Però oggi credo che lo facciamo con una consapevolezza diversa soprattutto per chi ci ha lasciato, perché la vita vince sempre, il sole sorge sempre anche dopo la notte più buia". Il sindaco ha poi concluso citando Papa Francesco: "Uno degli errori che possiamo fare, una delle cose peggiori che ci può capitare in questa pandemia è il fatto di buttare via gli insegnamenti che questa pandemia ci ha lasciato. Quello che è accaduto è stato qualcosa che sarebbe potuto accadere ovunque, però le modalità che sono state messe in campo nel mondo di oggi dobbiamo tenerle ben presenti per il futuro, un domani potrebbe ripresentarsi un dramma di questo genere e noi abbiamo il dovere di farci trovare più preparati e più pronti e più capaci a dare risposte”. (Rem)