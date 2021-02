Montenegro: Covid, somministrate prime dosi vaccino Sputnik V nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime dosi del vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V sono state somministrate a tre persone in Montenegro. A dare l'annuncio è stato l'Istituto per la sanità pubblica del Montenegro (Iph), tramite il profilo Twitter ufficiale. "Il team del nostro Istituto e il centro medico di Kotor hanno somministrato la prima dose di vaccino per il Covid-19 in Montenegro a Vladimir Zderic, residente della casa per anziani 'Grabovac' a Risan, e poi ai medici dell'asilo nido - Nikola Popovic e Damir Adrovic", si legge nel tweet. All'inizio di questa settimana, il primo ministro serbo Ana Brnabic ha consegnato personalmente oltre 2.000 dosi del vaccino Sputnik V al Montenegro. (Seb)