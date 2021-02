Covid: sindaco Codogno Passerini, anno forse più duro nostra storia, ora confidiamo nei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno forse più duro della storia di Codogno. Così il sindaco del Comune del Lodigiano, Francesco Passerini, ha descritto gli ultimi dodici mesi, a margine della commemorazione per l'anniversario dell'individuazione del "paziente 1". "Tornare indietro a quelle ore, a quei momenti fa venire ancora oggi la pelle d'oca. Sembra che siano passati dieci anni, invece è passato solo un anno, 'solo' per modo di dire, perché è stato forse l'anno più duro della nostra storia, sicuramente della nostra esistenza recente", ha raccontato Passerini. "Però sicuramente - ha aggiunto - c'è un grandissimo spirito, una voglia di ripartire prima possibile. Continuiamo con quei comportamenti che sappiamo essere fondamentalmente l'unica arma in attesa che il vaccino, in cui crediamo molto, faccia il suo dovere". Il sindaco ha poi spiegato che dal vaccino si aspetta "di uscire da questo incubo, sappiamo che dobbiamo stringere i denti, però penso che tutti sappiamo dell'importanza di questa campagna vaccinale: prima la si realizza, prima di esce da questo incubo". Una convinzione che non manca nei cittadini più anziani del Comune lodigiano. "Oggi - ha detto Passerini - porto mia nonna 95enne a vacccinarsi. La necessità di vaccinarsi è assolutamente sentita da molte persone: penso che nel nostro territorio ogni famiglia sia stata toccata dal dolore e dalla sofferenza, quindi tutto quello che potremo fare lo faremo, perché vogliamo vincere questa battaglia". (Rem)