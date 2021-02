Tunisia: scoperto nuovo ceppo del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo ceppo di coronavirus è stato scoperto in Tunisia. Lo ha annunciato il direttore generale della sanità pubblica di Tunisi, Faisal Ben Salah, durante una conferenza stampa. Il funzionario ha spiegato che questo ceppo è stato rilevato durante la seconda settimana di questo mese, sostenendo che è unico in Tunisia, ma mostra alcune somiglianze con i ceppi britannici e sudafricani. Ben Salah ha chiarito che non influenzerà la velocità di diffusione del virus in Tunisia. Secondo il direttore dell'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, almeno due casi di questo nuovo ceppo sono stati rilevati a Marsa e Bardo, a Tunisi. (Res)