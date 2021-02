Francia: ex ministra Vallaud-Belkacem, è tempo per una coalizione della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è tempo per un'ampia coalizione della sinistra. Lo ha affermato l'ex ministra dell'Istruzione e della Ricerca Najat Vallaud-Belkacem, in un'intervista al "Journal du Dimanche". L'esponente dei socialisti individua le elezioni regionali del giugno prossimo come prima occasione possibile per un accordo. "Vorrei che queste elezioni fossero il laboratorio della coalizione" della sinistra per le elezioni presidenziali, ha spiegatoa Vallaud-Belkacem. Guardando al 2022, "la nostra responsabilità è costruire una coalizione: un candidato comune, un programma comune e un contratto di governo", ha aggiunto. La divisione della sinistra è “suicida” e “il marchio di una sinistra che si è gentrificata”. Secondo Najat Vallaud-Belkacem, le divisioni a sinistra “non sono così profonde". "Tutte le forze della sinistra e le personalità ad esse legate un tempo lavoravano insieme. Compreso, se torniamo un po' indietro nel tempo, lo stesso Jean-Luc Mélenchon", ha concluso l'ex ministra. (Frp)