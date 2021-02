Camera: D'Uva (M5s), Gioconda Montecitorio sarà esposta in sala Aldo Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato questore M5s, Francesco D'Uva, annuncia un'iniziativa alla quale tiene "molto" e sul suo sito web spiega: "Dal 1927 è conservata alla Camera una copia della Gioconda di proprietà delle Gallerie nazionali di Arte antica, in particolare proveniente da palazzo Barberini a Roma, che è stata oggetto anche di un'importante mostra circa un anno fa all'Accademia dei Lincei. Si tratta di una copia realizzata nella bottega di Leonardo, forse addirittura con la sua diretta collaborazione. Ho ritenuto - aggiunge - che fosse importante valorizzare e rendere fruibile a tutti questa tela così significativa. La Camera dei deputati è il luogo adatto per farlo, considerando che riceve oltre 200 mila visitatori l'anno, tra i quali più di 60 mila studenti. Mi sono attivato quindi per il trasferimento nella sala Aldo Moro (tra le più importanti sale di rappresentanza della Camera, assieme alla sala della Lupa e alla sala della Regina), una volta che termineranno i lavori di restauro. È fondamentale - conclude D'Uva - conoscere il nostro patrimonio artistico e valorizzarlo. Parliamo delle ricchezze che contribuiscono a fare grande l'Italia e che la rendono unica al mondo. Un grande ringraziamento va ai colleghi questori che hanno condiviso questa iniziativa". (Rin)