Milano: Buongiardino (Assomobilità), riattivare Area C scelta inadeguata, traffico non è causa principale di polveri sottili

- “Una scelta inadeguata alla situazione attuale”. Così il presidente di Assomobilità (Confcommercio Milano), Simonpaolo Buongiardino, in un’intervista ad Agenzia Nova critica la decisione del Comune di Milano di riattivare Area C a partire da mercoledì 24 febbraio. “I dati scientifici hanno dimostrato che il traffico non è la principale fonte delle polveri sottili. E quindi questa scelta suona un po’ come funzionale a una prospettiva elettoralistica, per andare incontro a quelli che invocano il verde. La realtà è che in questo modo si danneggeranno ulteriormente le attività commerciali e turistiche della città, che non hanno certo bisogno di avere ulteriori inciampi rispetto ad una situazione che li vede già fortemente penalizzati, con aziende che sono sull’orlo del tracollo”, ha commentato Buongiardino, sottolineando poi la “disparità” del provvedimento adottato da Palazzo Marino per ridurre il livello di polveri sottili in città: “Mentre si adotta un provvedimento ‘punitivo’ per le auto, dall’altra parte si raccomanda la diminuzione delle temperature delle abitazioni uffici. Da una parte quindi s’impone e dall’altra si raccomanda. Questo dà la misura della disparità di trattamento che il Comune fa. E questo perché da un lato non è in grado di controllare le temperature e l’adeguamento delle caldaie, mentre dall’altro siccome un’auto ha una targa è facilmente sanzionabile”. (segue) (Rem)