Milano: Buongiardino (Assomobilità), riattivare Area C scelta inadeguata, traffico non è causa principale di polveri sottili (2)

- Secondo Buongiardino a creare inquinamento, sia dell’aria che acustico, sono invece le nuove piste ciclabili: “Io, che sono un fruitore della città, cammino spesso in corso Buenos Aires e vedo delle cose allucinanti, degli ingorghi pazzeschi, con le vetture bloccate lungo l’unica corsia di scorrimento automobilistico, che quando scatta il semaforo bloccano anche l’incrocio e quindi le auto che devono attraversare. Questo sì che crea inquinamento, perché sono tutte vetture con il motore in moto e strombazzanti e quindi abbiamo inquinamento di polveri sottili e per giunta acustico”. “Io non so - ha concluso Buongiardino - come non si possa correggere una scelta sbagliata, senza necessariamente eliminare le ciclabili, ma disegnandole in maniera più intelligente”. (Rem)