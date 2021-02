Myanmar: Coldiretti, stop agevolazioni riso da militari golpisti, Ue intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sospenda le agevolazioni tariffarie al riso golpista in arrivo dalla Birmania (Myanmar) raccolto anche sui campi della minoranza Rohingya costretta a fuggire a causa della violenta repressione. E' quanto chiede la Coldiretti nel sottolineare in una nota che le importazioni dal paese asiatico fanno registrare in Italia un balzo del +80,5 per cento sulla base dei dati Istat relativi ai primi dieci mesi del 2020. Dopo la condanna dell’Onu e la decisione di Facebook di chiudere l'account gestito dall'esercito birmano anche i ministri degli Esteri dell’Unione europea riuniti in Consiglio Ue lunedì 22 febbraio discutono della eventuale revisione del sistema preferenze generalizzate (Spg) che - sottolinea la Coldiretti - si concretizza in ingenti aumenti delle esportazioni del paese asiatico soprattutto nel campo del tessile e alimentare. (segue) (Com)