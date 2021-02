Myanmar: Coldiretti, stop agevolazioni riso da militari golpisti, Ue intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del colpo di Stato è necessario - afferma la Coldiretti - attivare al più presto la sospensione totale del regime agevolato Eba (tutto tranne le armi), concesso dall’Unione europea. Il paese asiatico infatti continua a godere delle esenzioni tariffarie sulle produzioni di riso della varietà Japonica che sono sospese, invece, per la varietà Indica per la decisione Ue di applicare la cosiddetta clausola di salvaguardia. Nell’ambito dei negoziati internazionali per gli accordi di libero scambio il riso, sia Japonica che Indica, deve essere considerato un prodotto "sensibile" dalla Commissione Ue, evitando concessioni all’import nelle situazioni di mancato rispetto del diritto internazionale. L’Italia - conclude la Coldiretti - è il maggior produttore europeo di riso, con 228 mila ettari coltivati e 4 mila aziende agricole che raccolgono 1,50 milioni di tonnellate di risone all’anno, pari a circa il 50 per cento dell’intera produzione Ue e con una gamma varietale unica e fra le migliori del mondo. (Com)