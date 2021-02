© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far ripartire il turismo italiano, "bisogna fare una cosa: fornire i vaccini a tutti perché il mercato è molto competitivo. Chi chiude prima il percorso della vaccinazione ha un vantaggio competitivo. L’Europa deve vincere insieme questa battaglia. E' la cosa fondamentale". Lo ha detto in un’intervista a Skytg24 il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.(Rin)