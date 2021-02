Turismo: Garavaglia, serve recuperare quote di mercato, risorse in budget 32 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se prendiamo i dati degli ultimi dieci anni l’Italia è cresciuta del 4,5 per cento, mentre i nostri competitor del 6,5 per cento. Quindi abbiamo perso quote di mercato, quello che dobbiamo fare è recuperarle. Tutti sognano di venire in Italia, il problema è che troppo spesso questo sogno non si realizza. E' lì che dobbiamo puntare". Lo ha detto in un’intervista a Skytg24 il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. "E’ evidente che quello che è successo è molto più grave di quello che ci si aspettava. Il premier Draghi ha detto una cosa fondamentale e cioè che l’industria del turismo sarà la prima a ripartire e noi dobbiamo tenere in vita più aziende possibili e i lavoratori con una professionalità difficile da recuperare dall’oggi al domani", ha aggiunto. "Parleremo con il premier e i colleghi per individuare le misure più opportune per raggiungere quell’obiettivo. Le risorse - ha concluso - vanno trovate all’interno del budget di 32 miliardi all’interno dei quali vanno trovate le risorse adeguate". (Rin)