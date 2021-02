Ue-Russia: ministro Esteri austriaco, probabile adozione nuove sanzioni su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe fare attenzione ad azioni che le potrebbero ritorcersi contro nel contesto delle possibili sanzioni alla Russia per il caso Navalnyj. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, in un'intervista al quotidiano tedesco "Welt am Sonntag". Il capo della diplomazia di Vienna si aspetta che l'Ue adotti nuove sanzioni contro la Russia, alla luce degli ultimi sviluppi nel caso che coinvolge l'attivista Aleksej Navalnyj. Le reazioni appropriate saranno discusse lunedì alla riunione dei ministri degli esteri dell'Ue, ha dichiarato Schallenberg: “Ciò include anche misure mirate contro determinati soggetti nel quadro del regime di sanzioni sui diritti umani di recente creazione", ha rilevato il ministro, che si aspetta una grande maggioranza a sostegno di questa iniziativa. Secondo Schallenberg, le autorità austriache sono favorevoli a ulteriori sanzioni, pur rilevando la necessità di fornire elenchi di soggetti sottoposti a sanzioni che siano "inattaccabili" dal punto di vista giuridico, onde evitare complicazioni successive. In ogni caso, a detta di Schallenberg, l'Unione europea ha bisogno di una duplice politica nei confronti di Mosca, che comprenda anche il dialogo, perchè "non basta minacciare sanzioni". "La Russia è una realtà nel nostro vicinato che dobbiamo affrontare", ha detto il capo della diplomazia austriaca. (segue) (Geb)