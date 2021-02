Turismo: Garavaglia, sviluppare tutta la filiera, non solo quella culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema principale è la frammentazione, quindi l’organizzazione. E poi bisogna ragionare più in termini di industria del turismo e non solo legato ad un settore quello della cultura che è fondamentale. Il turismo non è solo quello e sul quale collaboriamo ottimamente con il ministro Franceschini. Vediamo di sviluppare con tutti gli altri ministeri tutta la filiera del turismo". Lo ha detto in un’intervista a Skytg24 il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. (Rin)