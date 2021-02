Roma: Italia viva, a Torpignattara 5 anni di vuoto istituzionale e totale abbandono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quartiere di Torpignattara cinque anni di vuoto istituzionale e totale abbandono. Lo dichiara in una nota Ettore Luttazi di Italia viva Roma insieme ai coordinatori municipali Giulia Candelori e Fabrizio Garroni. "Ogni giorno questo quartiere finisce sulle cronache per il degrado e l'incuria, per i furti di piccoli criminali che si fanno più frequenti e che nell'ultimo mese hanno colpito più volte le scuole elementari Pisacane e Laparelli. Eppure - continua la nota - ci sono tante esperienze positive che l'amministrazione del Presidente Boccuzzi non ha saputo curare e valorizzare, tante realtà associative che operano sul territorio ma il loro lavoro non emerge per la mancanza di attenzione e perché se non c'è attenzione e controllo, la piccola criminalità ha campo libero e a prevalere può essere solo il senso di insicurezza dei cittadini. Torpignattara non è il Bronx ma è necessario evitare che lo diventi. Strade poco illuminate, il libero suk di abiti e scarpe usate che si crea la sera davanti al McDonald, la sciatteria con cui vengono eseguiti gli interventi di manutenzione delle strade (l'ultimo caso un via Eratostene), per non parlare della pessima gestione nella raccolta dei rifiuti sono tutti elementi che fanno sentire i cittadini abbandonati a loro stessi. Incontrare un vigile urbano è cosa rara. Siamo al fianco dei cittadini, sostenendo le loro iniziative, e di tutte le associazioni che chiedono attenzioni e cercano di migliorare il quartiere perché è evidente che chi ha governato in questi cinque anni ha lasciato il territorio in balia di se stesso. È tempo di voltare pagina", concludono gli esponenti di Italia viva. (Com)