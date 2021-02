Viabilità: su A4 deviazione obbligatoria notturna su A8 Milano-Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lavori di competenza Satap, dalle 22 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 febbraio, chi percorre la A4 Milano-Brescia da Venezia/Brescia verso Torino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese, con contestuale chiusura dell'entrata di Milano viale Certosa, verso Torino. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, si potrà uscire allo svincolo Fiera di Milano e proseguire verso Rho/Tangenziale ovest A50, fino all'allacciamento con la A4 dalla barriera di Milano Ghisolfa.(Com)