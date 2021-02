Iraq: missili colpiscono base che ospita forze Usa a Balad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base irachena di Balad, a nord della capitale Baghdad, che ospita forze statunitensi e contractor, è stata colpita ieri da quattro missili. I funzionari della sicurezza irachena inizialmente hanno detto che dei razzi avevano colpito la base e hanno riferito che un iracheno aveva riportato ferite non letali. Nessuno ha ancora rivendicato l'attacco, che è il secondo del suo genere in meno di una settimana, contro una base che ospita forze statunitensi. Negli ultimi mesi l'Iraq ha assistito a diversi attacchi missilistici contro basi militari che ospitano forze Usa mentre l'ambasciata statunitense a Baghdad è stata ripetutamente presa di mira negli ultimi anni. Gli osservatori puntano il dito contro le milizie armate fedeli all'Iran presenti nel Paese, sebbene le autorità irachene non abbiano arrestato nessuna delle persone coinvolte.(Res)