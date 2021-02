Spettacolo: Zingaretti a finale Lazio sound scouting, regione punta sui giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Regione Lazio punta sui giovani. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presente ieri sera alla finale di Lazio sound scouting, iniziativa trasmessa dallo spazio Rossellini di Roma, in diretta streaming sui canali ufficiali Facebook e Youtube con protagonisti e finalisti della II edizione. Il governatore ha anche premiato la vincitrice assoluta Claire Audrin. "Noi non abbiamo mai smesso di fare politiche giovanili, dedicare luoghi, spazi e idee alla condizione dei giovani. Siamo la più grande regione ad avere ostelli per i giovani. Non è un caso. Noi puntiamo molto su di loro", ha aggiunto Zingaretti. I vincitori della singola categorie sono: Quartetto Eos (categoria, I love Mozart), Ellynora (categoria Urban King), Claire Audrin (categoria Songwriting Heroes), Envoy (categoria God is a producer) e The Oddroots (categoria Jazzology). (segue)