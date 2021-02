Spettacolo: Zingaretti a finale Lazio sound scouting, regione punta sui giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incentivare la creatività dei giovani musicisti sostenendo il loro percorso artistico è un modo concreto per aiutare la ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo così fortemente colpito dall'emergenza economica e sanitaria di questi ultimi mesi – ha aggiunto dal palco il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Per questo la Regione già dai primi mesi della pandemia, ha messo in campo diverse iniziative per creare una rete tra gli operatori del settore della musica con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del nostro territorio". "La finale di Lazio sound scouting è una grande maratona della musica under 35 della nostra Regione - ha dichiarato Lorenzo Sciarretta, delegato alle politiche giovanili del presidente della Regione Lazio -. Sul palco si incontrano alcuni dei protagonisti del panorama musicale italiano insieme ai nuovi talenti del Lazio che vogliamo valorizzare e supportare nella loro crescita professionale dalla produzione all’internazionalizzazione", ha concluso Lorenzo Sciarretta. (segue) (Com)