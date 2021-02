Spettacolo: Zingaretti a finale Lazio sound scouting, regione punta sui giovani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi a esibirsi sono stati i tre musicisti selezionati per God is a producer, la categoria dedicata alla musica elettronica. Il Padrino dei giovani artisti è stato Populous: artista trasversale di fama internazionale, producer, deejay, sound designer, che ha suonato due brani tratti dal suo ultimo album. Subito dopo sul palco i finalisti di Jazzology, la categoria dedicata al jazz, al blues, al soul e al funky. Testimonial uno dei jazzisti italiani più conosciuti al mondo: Roberto Gatto. A seguire, ci sono state le esibizioni dei finalisti di I love Mozart. Nume tutelare della sezione riservata alla musica classica è il ventiseienne Primo Violino dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Andrea Obiso. In seguito, i giovani artisti della categoria Urban King dedicata all’hip hop e alla trap, i quali sono stati affiancati da una vera icona storica della scena, Tommaso Zanello, da tutti conosciuto come Piotta. La programmazione della maratona musicale si è chiusa con i finalisti di Songwriting Heroes: la sezione che esplora le mille derivazioni del nuovo cantautorato, fra pop, indie, folk e reggae. La serata ha avuto un finale davvero speciale con la performance di un astro nascente della musica italiana, fra i finalisti di X Factor 2020: Mydrama. Il palco ha dato anche spazio all'acclamato Valerio Lundini in compagnia dei Vazzanikki. (segue) (Com)