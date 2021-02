Spettacolo: Zingaretti a finale Lazio sound scouting, regione punta sui giovani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata solo la giuria di qualità a decretare il vincitore di questa seconda edizione di Lazio sound scouting. Durante la diretta, infatti, il pubblico da casa ha potuto esprimere la propria preferenza votando direttamente sul sito della Regione Lazio. Lazio sound è realizzato da Regione Lazio tramite Lazio Crea, con il sostegno del dipartimento per le politiche giovanili, nell’ambito del sistema regionale per le politiche giovanili “Generazioni giovani”. Il programma è coordinato da Lorenzo Sciarretta, delegato del presidente alle politiche giovanili, con la direzione artistica di Davide Dose, founder di Spaghetti Unplugged e organizzatore attivo da molti anni nel tessuto della musica capitolina e regionale, dalla classica al jazz. Sono partner del progetto: Atcl, Jazzit.it, Accademia Filarmonica Romana, Roma Jazz Festival, Spring Attitude, Spaghetti Unplugged, Smash, Blond Records, Dominio Pubblico, Mei - Meeting degli Indipendenti, Erma Pictures insieme a testate ed emittenti di settore come Radio Rock, Rockit, Jazzit e Quinte Parallele. (Com)