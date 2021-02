Regno Unito: Covid, premier Johnson promette prima dose vaccino a tutti gli adulti entro fine luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tutti i cittadini nel Regno Unito verrà offerta una prima dose di vaccino Covid-19 entro la fine di luglio,. Lo ha annunciato il primo ministro Boris Johnson in vista delle nuove misure programmatiche sulla riapertura economica dopo la serrata anti coronavirus. In un discorso lunedì, Johnson definirà una tabella di marcia per facilitare la progressiva riapertura in Inghilterra, dopo aver raggiunto l'obiettivo di vaccinare 15 milioni di cittadini britannici delle categorie di rischio più elevato entro metà febbraio. Il primo ministro ha messo in guardia i concittadini "dall'autocompiacimento", aggiungendo che la serrata sarà revocata molto lentamente. "Ora mireremo a offrire una prima dose a ogni adulto entro la fine di luglio, aiutando prima i più vulnerabili, e adottando al contempo ulteriori misure per alleviare alcune delle restrizioni in atto", ha detto Johnson. "Ma non dovrebbero esserci dubbi: la via per uscire dalla serrata sarà cauta e graduale, poiché tutti continueremo a proteggere noi stessi e coloro che ci circondano", ha aggiunto il premier britannico. (Rel)