Libia: vertice Maiteeg-Saleh a al-Qubbah

- Il presidente del Parlamento libico di Tobruk, Aguila Saleh, ha incontrato ieri sera nel suo ufficio nella città di al-Qubbah, nell'est della Libia, il vice premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeg, alla presenza del Ministro delle Finanze del Gna, Faraj Boumtari, e di quello del governo libico ad interim non riconosciuto dell'est, Amira Ghaith. Durante l'incontro, Saleh ha confermato che il parlamento continuerà il lavoro per unificare le istituzioni statali fino a quando la nuova autorità esecutiva non assumerà i suoi compiti. Maiteeg ha sottolineato l'importanza che il Parlamento adotti il ​​bilancio unificato per lo Stato per l'anno 2021.(Res)