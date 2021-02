Myanmar: incitazione alla violenza, Facebook sospende pagina gestita dall'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "True News", una pagina facebook gestita dalla giunta militare del Myanmar è stata chiusa oggi per "incitazione alla violenza". Il profilo, si legge in una dichiarazione dell'azienda, si è reso responsabile "di ripetute violazioni" delle norme della collettività che "proibiscono l'incitamento alla violenza" e ogni azione organizzata che può arrecare danni. Il paese è da giorni attraversato dalle proteste contro il golpe militare del 1 febbraio, con scontri tra manifestanti e forze di sicurezza che hanno sin qui portato alla morte di almeno tre civili. Nella sola giornata di ieri, riferiscono i media vicni alle opposizioni, si sarebbero registrati un centinaio di feriti. Nonostante le misure di coprifuoco e la parziale sospensione dei servizi internet, la protesta non si ferma e da questa mattina si registrano nuovi sit-in a Mandalay, la seconda città più popolosa del Myanmar. (segue) (Res)