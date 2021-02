Ucraina: presidente Zelensky promulga decreto con sanzioni verso Viktor Medvedchuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promulgato il decreto che attua la decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (Nsdc) sulle sanzioni contro varie persone, tra cui Viktor Medvedchuk, deputato del partito Piattaforma di opposizione-Per la vita, sua moglie Oksana Marchenko e cinque cittadini russi. Il segretario dell'Nsdc, Oleksiy Danilov, ha chiarito che sono state imposte sanzioni a tutte le proprietà di Medvedchuk per tre anni, in relazione ad indagini per finanziamento del terrorismo condotte dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu). In totale, sono state inflitte sanzioni a otto persone e 18 società. (segue) (Rum)