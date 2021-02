Ucraina: presidente Zelensky promulga decreto con sanzioni verso Viktor Medvedchuk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino ha commentato esprimendo preoccupazione preoccupato per le sanzioni disposte dalle autorità ucraine contro il politico Viktor Medvedchuk. Come ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, l'Ucraina "sta virando verso la repressione". "Questo è motivo di preoccupazione generale. È preoccupante perché possiamo vedere la tendenza reazionaria crescere in Ucraina e assistiamo a questa reazione nella politica e all'interno della società. Possiamo vedere repressioni contro i mass media, i cittadini ucraini, i leader politici ucraini", ha detto Peskov. (Rum)