Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPresidio di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino per dire no alla riattivazione dell'Area C il prossimo 24 febbraio. Partecipano la coordinatrice regionale senatrice Daniela Santanchè, il coordinatore cittadino Stefano Maullu, i deputati Marco Osnato e Paola Frassinetti, il capogruppo al Consiglio comunale Andrea Mascaretti e altri dirigenti di Fratelli d’Italia.Piazza della Scala - Milano (ore 11.00)Commemorazioni a un anno dalla prima diagnosi in Italia con l’inaugurazione del Memoriale dedicato alla “comunità resiliente” di Codogno e alle vittime del Covid-19.Sede Croce Rossa, via Collodi - Codogno/LO (ore 11.15) (Rem)