Milleproroghe: M5s, grazie a noi tempi certi per Pitesai e proroga moratoria su idrocarburi

"Grazie al nostro intervento, e alla riformulazione dell'emendamento a prima firma del nostro collega Giovanni Vianello, il decreto Milleproroghe contiene una nuova proroga fino al 30 settembre 2021 dei tempi per l'approvazione del Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, e contestualmente della moratoria per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Senza il Movimento cinque stelle al governo sarebbero ripartite le trivellazioni alla faccia della Transizione, noi siano ambientalisti per davvero". Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive.