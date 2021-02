Milleproroghe: M5s, grazie a noi tempi certi per Pitesai e proroga moratoria su idrocarburi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento cinque stelle - continuano i parlamentari pentastellati - riesce così a far prevalere un principio di buon senso, in virtù del quale prima di assumere decisioni sulle attività di ricerca ed estrazione di petrolio e gas si deve procedere a una pianificazione più complessiva, che peraltro deve tenere necessariamente conto degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima, e del principio comunitario del 'non arrecare un danno significativo'(Dnsh). L'allarme climatico non è una nostra invenzione: il presidente degli stati Uniti Joe Biden, appena eletto, ha fermato le nuove estrazioni e il suo inviato per il clima John Kerry ha ricordato che non c'è più tempo da perdere per invertire la rotta del surriscaldamento globale" aggiungono. (segue) (Com)