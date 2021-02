Milleproroghe: M5s, grazie a noi tempi certi per Pitesai e proroga moratoria su idrocarburi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa nuova proroga, allineata ai tempi di sospensione della moratoria, gettiamo le basi per una profonda ridefinizione degli assetti energetici del Paese e delle opportunità occupazionali che possono derivare da una decisa transizione nella direzione delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e, in prospettiva, dell'idrogeno verde. Il Movimento cinque stelle si conferma la sola forza garante nelle istituzioni delle ragioni della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica ed energetica del Paese. Se le altre forze di maggioranza hanno votato la fiducia a un governo che si definisce ambientalista possono e devono fare molto di più per realizzare questa transizione. Noi continueremo a pretenderlo" concludono deputate e deputati del Movimento cinque stelle. (Com)