Corea del Sud: covid, dal 27 febbraio inizia la somministrazione del vaccino Pfizer

- La Corea del Sud avvierà dal 27 febbraio la somministrazione del vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dalla Pfizer. Uno stock da 117.000 dosi che verrà inoculato il giorno dopo l'avvio della campagna con il prodotto della AstraZeneca. Il piano predisposto dalle autorità locali prevede la somministrazione prioritaria a circa 10 milioni di persone considerate ad alto rischio, tra cui operatori del settore sanitario, entro luglio. Il governo di Seul, che per il momento ha deciso di non utilizzare il prodotto di AstraZeneca su persone con oltre 65 anni, è anche in trattative con le case farmaceutiche Moderna, Novavavx, Johnson & Johnson, oltre che con il meccanismo Covax per la distribuzione globale dei vaccini coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli accordi portati avanti dall'esecutivo potrebbero nel complesso garantire l'arrivo di vaccini per 79 milioni di persone, più dei 52 milioni di abitanti registrati nel paese. (Git)