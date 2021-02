Georgia: presidente Zurabishvili, "perso molto tempo" nel Paese per polarizzazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Georgia si è perso molto tempo "in infinite controversie e polarizzazioni" politiche. L'unico modo per andare avanti è muoversi verso l'unità e il nostro obiettivo comune in modo coordinato, ha affermato la presidente della Georgia Salome Zurabishvili nella seduta solenne dedicata al 100mo anniversario della prima Costituzione nazionale. Nonostante il fatto che i processi nazionali e democratici in corso nel Paese siano stati costantemente ostacolati, internamente ed esternamente, "nessuno ha potuto toglierci i nostri valori democratici di base, che sono stati rafforzati dalla Costituzione del 1921". "Un secolo fa, in questo giorno, l'Assemblea costituente della Repubblica democratica della Georgia indipendente ha adottato la prima costituzione del Paese. A causa dell'occupazione sovietica, è durata solo quattro giorni, sebbene la prima costituzione sia diventata un simbolo di ciò a cui la Georgia avrebbe dovuto assomigliare", ha affermato Zurabishvili. Per la presidente, si trattava di "una delle costituzioni più progressiste del continente europeo e anche allora riconosceva la libertà della nazione e dell'individuo, la democrazia e uno stato di diritto come valori fondamentali, dove tutti sono uguali davanti alla legge!". (Rum)