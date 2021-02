Fd'I: Mauri (Pd), solidarietà a Meloni per insulti inqualificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che le mie idee siano lontanissime da quelle di Giorgia Meloni non mi impedisce certo di condannare le parole che sono state usate contro di lei e di esprimerle tutta la mia solidarietà. Era già accaduto alcuni mesi fa, allora lo feci da viceministro all'Interno. Lo faccio anche in questa occasione perché penso sia necessario prendere sempre posizione contro chiunque, figura pubblica o meno, venga fatto oggetto di inqualificabili insulti, per di più misogini. È una questione di civiltà e di qualità della democrazia". Lo afferma in una nota il deputato del Partito democratico, Matteo Mauri. (Com)